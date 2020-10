Nonostante il Covid il basket è pronto per il campionato

Alessandria – Il basket proseguirà regolarmente con allenamenti e competizioni delle società che partecipano ai campionati nazionali, fra cui A2 maschile, A2 femminile e B.

Ad annunciarlo pubblicamente ieri è stato Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che, dopo aver sentito tutti i presidenti dei comitati territoriali, ha stabilito che “anche tutti i campionati regionali senior, C Gold, C Silver, D, Promozione e giovanili fino all’Under 13 compresa inizieranno regolarmente nelle date stabilite da ogni regione, ad eccezione della Lombardia, dove esiste un’ordinanza che lo vieta fino al 6 novembre”.

Tutte le attività di minibasket, invece, potranno proseguire solo come “allenamenti individuali”.

Dal comitato piemontese una precisazione: in tutte le società gli allenamenti si devono svolger “a porte chiuse” e nel rispetto del protocollo della federazione.