Pugilato: Randazzo ha il Covid, niente sfida per il titolo italiano dei Superleggeri

Alessandria – Niente sfida ad Arblin Kaba per il titolo italiano dei Superleggeri. Luciano Randazzo, portacolori della Pugilistica Valenza, è risultato positivo lunedì, dopo essersi sottoposto a tampone, al Covid 19 e, di conseguenza, ha dovuto annullare il match del 13 novembre, in programma a Mantova, valido per la conquista del titolo.

“Venerdì scorso avevo qualche linea di febbre: mi sono messo subito in isolamento e sabato, dopo aver parlato con la mia dottoressa di famiglia, mi sono sottoposto al tampone, in una struttura privata. Lunedì è arrivato l’esito: anche questa volta niente sfida a Arblin Kaba, perché anche se il tampone di controllo, il 26 ottobre, dovesse essere negativo, non ci sono giorni sufficienti per intensificare la preparazione” ha raccontato Randazzo.

A questo punto Kaba, il 13 novembre, sfiderà un altro pugile e Randazzo, a sua volta, combatterà nel 2021 contro chi vincerà nel match in programma a Mantova.