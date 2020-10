Un’Alessandria sfortunata infila la terza sconfitta in sei gare

Alessandria (Alessandria 0 – Grosseto 1) – Affonda l’Alessandria. E lo fa davanti al proprio pubblico. Al “Mocca” i Grigi perdono per 1-0 contro il Grosseto, sesta di andata del campionato di serie C girone A, e adesso devono guardarsi le spalle perché, ormai, più che la B bisognerà che i piemontesi stiano attenti a non retrocedere. I padroni di casa sono stati sfortunati, avendo attaccato molto e colpendo un palo con Mora al 23′ del secondo tempo e una traversa su punizione di Casarini al 40′ del secondo tempo. C’è anche da dire che gli ospiti hanno trovato il gol su uno svarione della difesa grigia a due minuti dal termine. Pertanto il risultato appare bugiardo per un incontro che l’Alessandria poteva vincere comodamente.

Gregucci cambia molto: la prima volta di Gazzi dall’inizio a centrocampo, Di Quinzio trequartista, Arrighini in coppia con Eusepi in avanti, Mora preferito a Parodi a destra. Grosseto, sempre vittorioso in trasferta, con il 4-3-3, con novità sulla fascia destra d’attacco, con Sersanti al posto di Pedrini.

Buona partenza per i Grigi che, al 3’, si rendono pericolosi con Arrighini, palla bloccata da Barosi.

Al 14′ lancio dalle retrovie di Blondett per Arrighini, deviazione fuori di poco.

Al 26′ l’occasione migliore per l’Alessandria: Gazzi apre per Celia, cross sul secondo palo per l’incornata di Arrighini.

Al 28′ Di Quinzio dal fondo, in area svetta Gazzi su tutti, blocca Barosi in due tempi.

Buona Alessandria nel primo tempo che, tuttavia, si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa un cambio per parte: Rubin per Celia nei Grigi, Raimo per Campeol nel Grosseto.

Al 4′ super Crisanto che con i piedi, sulla conclusione di Moscati, sventa un gol quasi fatto.

Al 7′ va via bene sulla fascia Mora, cross teso in area su cui Eusepi non arriva.

Al 17′ Occasione gol: Suljic lancia Di Quinzio, che potrebbe controllare e calciare, ma si fa recuperare.

Al 23′ Palo di Mora: il legno salva il Grosseto a portiere battuto.

Al 40′ traversa su punizione colpita da Casarini.

Al 48’gol del Grosseto: l’Alessandria perde palla su rimessa laterale con Cosenza. Cretella per Galligani sulla fascia destra, libero Moscati, che siede Scognamillo e infila Crisanto.

Per l’Alessandria è buio pesto. I Grigi sprofondano, terza sconfitta in sei gare e i tifosi presenti al “Mocca” invitano patron Di Masi a cambiare allenatore.

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett (32’st Scognamillo) , Cosenza, Prestia; Mora, Gazzi (19’st Casarini), Suljic, Celia (1’st Rubin); Di Quinzio (32’st Stijepovic); Eusepi, Arrighini (23′ Corazza). A disp.: Crosta, Chiarello, Parodi, Castellano, Poppa, Bellodi, Baschiazzorre. All.. Gregucci

Grosseto (4-3-3): Barosi; Polidori, Ciolli, Gorelli, Campeol (1’st Raimo); Sicurella (12’st Kalaj), Vrdoljak (12’st Fratini), Kraja (20’st Cretella); Sersanti, Moscati, Boccardi (33’st Galligani). A disp.: Antonino, Fomov, Pierangioli, Simeoni, Manicone, Russo, Pedrini. All.: Magrini

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna

Gol: st 48’ Moscati (G).

Ammoniti: Vrdoljak, Blondett per gioco falloso

Corner: 7-1

Recuperi: 1+5

Spettatori: 322

Note: serata fredda, terreno in discrete condizioni.