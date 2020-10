Ecco i due papà sposati fra di loro che hanno ispirato Bergoglio

Roma – Ad ispirare la frase del Papa: “Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto ad una famiglia, nessuno deve essere escluso” contenuta nel documentario “Francesco” proiettato alla Festa del cinema di Roma a firma di Evgeny Afineevsky, è stata una coppia gay, convinta cattolica, con tre figli. Andrea Rubera e Dario De Gregorio (nella foto) sono i protagonisti di questa singolare vicenda. I due si sono sposati nel 2009 in Canada e – grazie “alla gestazione per altri” hanno fatto nascere i loro tre figli. Prima Artemisia, figlia biologica di Andrea, poi i gemelli Cloe e Iacopo. La coppia compare nel documentario in cui il Santo Padre pronuncia le fatidiche parole. In una lettera che i due hanno inviato al Pontefice si legge fra l’altro che intendono far crescere i figli nella fede cattolica, temendo però le reazioni della comunità religiosa locale. Il Papa scosso dalla lettera ricevuta ha telefonato alla coppia invitandoli a non aver paura delle possibili conseguenze.