Acquista un monopattino elettrico usando la carta di credito di un altro: arrestato

Alessandria – Con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carte di credito la Polizia di Alessandria ha fatto scattare le manette ai polsi di un giovane alessandrino.

Tutto è nato dalla denuncia di un cittadino che, la scorsa domenica, aveva subito il furto della sua carta di credito custodita nella propria autovettura.

La stessa carta era stata, poco dopo, utilizzata all’Esselunga di Alessandria per acquistare un monopattino elettrico e alcune carte prepagate. Gli agenti a quel punto si sono diretti al supermercato per provare a catturare il ladro. Dopo poco tempo l’autore del furto è stato rintracciato nella zona vicina al supermercato a bordo del monopattino elettrico. In seguito a perquisizione il ragazzo è stato trovato in possesso delle carte prepagate acquistate al supermercato oltre a un coltellino svizzero multiuso e uno spadino artigianale. Il giovane è stato messo ai domiciliari.