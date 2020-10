Disastro Piemonte: Rsa dimenticate e abbandonate a se stesse in forza di un pessimo accordo imposto dalla Regione

Alessandria – Si ê svolta ieri la Riunione tanto attesa, convocata dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, delle Associazioni rappresentanti in Piemonte le Rsa e la Regione Piemonte, ma si può tranquillamente affermare – stando ai commenti e alle reazioni dei diretti interessati – che l’esito sia stato il peggiore possibile. Il settore delle strutture per anziani, già provato da mesi di pandemia e lasciato solo ad affrontarla – mentre molte Regioni come Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio hanno stabilito un ristoro per gli enormi costi sopportati per la gestione pandemica – otterrà dal Piemonte il rimborso dei costi già ampiamente sostenuti solo per i posti letto convenzionati e solo per i casi positivi, premiando così, per assurdo, chi ha avuto più casi infetti e non chi, invece, ha operato bene, contendo i contagi al minimo, se non azzerandoli addirittura. Inoltre le convenzioni pensate per dare respiro alle famiglie (condivisione della spesa di degenza) sono bloccate per cui le tariffe, a fronte di aumenti enormi dei costi per controllare e gestire la nuova gravissima fase, non sono sufficienti per una corretta gestione alle strutture.

“È ormai più di un mese – ci ha detto un operatore del settore – che molte strutture provvedono da sole anche ai tamponi di controllo. Solo adesso sembra che saranno erogati dalla Regione, ma – conclude l’operatore – non si sa né quando, né come”.

Tutto ciò mentre l’indice di infezione è fuori controllo e i tamponi Asl sono eseguiti col contagocce. Per questo motivo Anaste – l’associazione di categoria – sta valutando come scelta estrema la rottura delle convenzioni con la Regione Piemonte, anche per sensibilizzare le famiglie e la società civile su una situazione assurda che ripete in peggio quella di aprile.