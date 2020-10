Eritreo vuole violentare la cameriera ma finisce a San Vittore

Milano – Un’altra donna vittima di violenze nel milanese. Questa volta si tratta di una cittadina eritrea di 45 anni, titolare di un ristorante etnico in zona Porta Venezia. Un uomo eritreo Martedì scorso era entrato nel locale per cenare ed è rimasto all’interno fino alle 4:30. Nonostante i numerosi inviti della donna di uscire, il connazionale ha abbassato la saracinesca e le ha puntato un coltello alla gola, portandola poi nel magazzino per violentarla. Gli agenti sono riusciti a risalire all’uomo in breve e, una volta fermato, dopo i doverosi accertamenti in Questura, è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno, senza precedenti e richiedente asilo. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.