“Ho il Covid19, no sto meglio”: Randazzo forse sul ring per il titolo italiano dei superleggeri il 13 novembre

Alessandria – Colpo di scena per quanto concerne il match del pugile Luciano Randazzo, valevole per la conquista del titolo dei superleggeri ed in programma a Mantova il 13 novembre.

Il portacolori della Pugilistica Valenza, risultato positivo al Covid19 nei giorni scorsi e dunque “costretto” a rinviare l’appuntamento, ha infatti affermato di avere invece ancora margini di tempo per finire di allenarsi e, dunque, arrivare in forma all’appuntamento del 13 novembre.

Decisivo, a questo punto, sarà il tampone che Randazzo potrà fare all’inizio della prossima settimana. In caso di negatività, infatti, le porte per il ring di Mantova sarebbero ancora aperte.

“Continuerò ad allenarmi a casa, come ho sempre fatto anche in questi giorni di quarantena” ha sottolineato il pugile alessandrino.