Milano e la Lombardia si smarcano dalla Azzolina: didattica e frequenze ancora da definire

Roma – La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina richiama all’ordine il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana che, nell’ordinanza di ieri, ha disposto la didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole lombarde a partire da Lunedì prossimo. “In una fase così complessa per la Nazione – dice il ministro -, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti a quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti”. Il sindaco di Milano Sala dice la sua: “Siamo totalmente contrari, e lo voglio dire con chiarezza, alla sola didattica a distanza per le superiori. Non ha senso in questo momento, bisogna alternare didattica a distanza a quella in presenza, così deve essere per tutti gli ordini di scuole”.