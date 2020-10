Paga un euro e vince un milione: mai visto prima nulla del genere a Piòvera

Piòvera – Vincita di un milione di euro alla tabaccheria di Graziella Borghi, in via Italia 2 a Piòvera. Il fortunato ha puntato un euro e ha ricevuto la benedizione divina. Il bottino è frutto del “Milionday”, uno dei giochi più apprezzati dai clienti, in cui si devono azzeccare 5 numeri su 55 con la giocata fissa di un euro. Il nome del fortunato rimane top secret. Alla tabaccheria Borghi sono andati in tanti ieri a chiedere chi fosse il vincitore proprio perché vincite di questo importo non ne avevano mai viste da queste parti. “Ne avevamo avute altre – dice Graziella Borghi- ma niente di paragonabile a questa. Al lotto una volta hanno vinto cinquemila euro, un’altra diecimila. La vincita più alta era stato un gratta evinci: cinquantamila euro. Erano tutti miei clienti e non ho mai fatto pubblicità per la privacy, questa volta non so proprio di chi si tratti. Di sicuro non si presenterà qui al bancone con lo scontrino ma andrà in banca ad incassare il premio”. La vincita record in provincia risale al 7 Gennaio 2011: oltre tredici milioni di euro grazie al Superenalotto.