Pallavolo: ultimi ritocchi per l’Acqui Valnegri in attesa dl campionato

Acqui Terme – La Pallavolo Acqui Terme sta proseguendo la propria attività giovanile e tiene a sottolineare che, nonostante le difficoltà dovute al periodo che stiamo vivendo, sta facendo del proprio meglio e per far proseguire gli allenamenti nel miglior modo possibile mettendo al primo posto la sicurezza.

“Stiamo facendo tutto il possibile – racconta il patron e direttore generale della società Claudio Valnegri – c’è un impresa di pulizie che viene tutti i giorni a sanificare le palestre. Tutti i dirigenti di ogni squadra, che a nome della società ringrazio infinitamente, si prodigano per far seguire tutti i protocolli che la Federazione dispone. Per questo vorrei rassicurare tutti i genitori ed invitarli a non avere paura e a portare le figlie in palestra. La nostra priorità è la sicurezza delle atlete.” L’invito del direttore generale e proprietario del club termale, quindi, è quello di non avere alcun timore nel far allenare le ragazze da parte di coloro che hanno ancora perplessità.

“Se dovesse essere necessario interrompere, come già successo la scorsa primavera – prosegue Valnegri – saremo i primi a fare un passo indietro. Tuttavia, se si dovesse ripetere nuovamente la situazione, le conseguenze sarebbero negative. Se saltasse nuovamente il Summer Volley, con sponsorizzazioni e patrocini che ne derivano, lo scenario sarebbe piuttosto incerto poiché verrebbero meno delle entrate fondamentali per il proseguo dell’attività. Posso assicurare che quest’anno quello che la società poteva fare l’ha fatto, per garantire la continuazione dell’attività. Tutto ciò è stato possibile anche grazie all’appoggio dei consiglieri, dei dirigenti e di tutti i collaboratori che volontariamente si prodigano per il regolare svolgimento di tutte le iniziative societarie. Per quanto riguarda la serie B1 nel corso della settimana stiamo facendo i test sierologici a tutte le giocatrici e a tutto lo staff della prima squadra in vista della ripresa dei campionati, come previsto dai protocolli nazionali, e anche quando riprenderanno i campionati giovanili, molto probabilmente a gennaio, prenderemo tutte le misure che saranno necessarie.”

A ribadire quanto detto da Claudio Valnegri anche la responsabile del vivaio acquese Erika Posca: “Quest’anno a causa della situazione generale si è verificato un calo delle iscrizioni, non potendo fare la consueta attività di promozione e volantinaggio nelle scuole, non potendo far entrare i genitori nelle palestre e complici altre cose purtroppo le nuove iscrizioni sono meno degli anni scorsi. Fortunatamente nei gruppi già presenti quasi tutte le atlete sono rimaste. Come già detto dal patron Valnegri, noi invitiamo tutti i genitori a non avere paura, assicurando il massimo impegno nel rispettare tutte le regole imposte e le misure di sicurezza, sia nel settore giovanile che nella B1. Abbiamo nominato diversi covid manager per ogni gruppo in modo da tenere sotto controllo l’osservanza dei protocolli, sanificando continuamente palestre e palloni prima di ogni allenamento.”

La Federazione Italiana Pallavolo, ha ribadito, con una nota federale, la possibilità di allenarsi per tutte le categorie e le attività ufficiali fino all’under 13, facendo riferimento al DPCM del 18 ottobre 2020, specificando che: “In base all’articolo 1 del regolamento gare, infatti, anche i campionati di serie e categoria sono attivabili perché d’interesse nazionale e regionale. Purtroppo rimangono escluse e quindi dovranno essere necessariamente sospese, invece, le attività ufficiali riguardanti il volley S3 e la categoria under 12 per le quali l’allenamento sarà possibile solo in forma individuale.”

La Pallavolo Acqui Terme continuerà ad attenersi a tutte le disposizioni federali, nonché alle leggi nazionali e regionali che verranno emanate in merito.