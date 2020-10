Parzialmente isolata, Melazzo spera nel nuovo ponte sul torrente Erro

Melazzo – Il 24 Novembre è la data di consegna del ponte sull’Erro, chiuso da due anni perché pericolante, ma a Melazzo crescono i timori che tutto possa essere rimandato alla Primavera del 2021. Ad alimentare le preoccupazioni è una lettera della Provincia, a cui il Comune aveva chiesto lumi, dove si paventa questa possibilità a causa della pandemia che potrebbe imporre nuove limitazioni. Così Melazzo è pronta al faccia a faccia con la provincia previsto per Lunedi alle 11.30 ad Alessandria: “In quella sede speriamo di ricevere le rassicurazioni che cerchiamo – spiega il sindaco- il ponte sull’Erro è fondamentale non solo per Melazzo ma per l’intera area acquese. Adesso per unire le due sponde c’è un guado che passa nel letto del torrente, chiuso la sera alle 20 e riaperto la mattina alle 7 dalla Protezione Civile. Ma non si può andare avanti così per tutto l’inverno”. Il vecchio ponte fu chiuso nel 2018 perché precario. Il nuovo cantiere si è aperto a Settembre, l’intervento da settecentocinquantamila euro, prevede la demolizione del vecchio impalcato e la sostituzione in toto della parte superiore in ferro che si sta realizzando altrove e verrà poi portata sul posto appena pronta. Poche settimane fa Palazzo Ghilini aveva assicurato che il ponte sarebbe stato pronto a Novembre. Adesso, tutto potrebbe essere messo in discussione. Il presidente Baldi spiega:” In questi due anni la Provincia si è impegnata più che poteva ma non vanno dimenticate l’alluvione del 2019 e la pandemia che ci ha frenato per mesi. Non voglio cercare giustificazioni, cercheremo di recuperare alla massima velocità”.