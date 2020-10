Per la prevista nuova emergenza da Covid19 è in atto una redistribuzione dei posti letto in ospedale

Alessandria – Aumento dei letti in terapia intensiva. A riferirlo è Guido Chichino, primario del reparto di Malattie infettive dell’azienda ospedaliera: “Rispetto all’emergenza primaverile, stiamo notando che i ricoveri sono più veloci e la permanenza in ospedale per una certa quota è più rapida. Noi abbiamo saturo il reparto di Malattie Infettive con 24 posti letto, al quale è stato aggregato un altro reparto di altri 10 posti letto ed è stata ampliata una sezione della Pneumologia, dedicando altri 10 posti letto. Ci sono poi alcuni posti riservati in Rianimazione, 4, ad oggi tutti occupati, secondo le tabelle di programmazione di ampliamento rispetto all’esigenza della nostra azienda: le rianimazioni possono dare dei posti relativamente alla loro capacità di isolamento dei pazienti, in linea con la capacità produttiva degli interventi effettuati”. Dall’inizio della pandemia le morti salgono a 692. In Piemonte complessivamente sono 4.216. Sul fronte delle guarigioni in provincia sono finora 3.603 e nella regione 29.613. Per quanto riguarda l’Asl, fino a ieri non risultavano ricoverati pazienti contagiati dal coronavirus nelle terapie intensive degli ospedali di Tortona, Novi e Acqui. Ci sono invece ricoverati nei reparti di Covid. A Tortona sono 40 i posti messi a disposizione per affrontare l’emergenza, mentre 20 posti per ciascun ospedale sono stati predisposti a Casale, Novi e Acqui. In provincia sono stati aggiunti 25 posti di terapia intensiva ai 68 che erano già operativi, più due in day hospital, uno al Sant Antonio e Biagio e l’altro all’infantile.