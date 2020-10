Lasciato dalla fidanzata manda una baby gang per la spedizione punitiva

Pontecurone – I Carabinieri di Pontecurone, a seguito di denuncia querela presentata da una 46enne, hanno denunciato per violenza privata e percosse in concorso quattro giovani, di cui uno minorenne, tra i 16 e i 25 anni, che all’interno del parcheggio del supermercato “Eurospin” di Voghera avevano bloccato con le proprie autovetture la vittima e le sue figlie di 16 e 7 anni, aggredendole con calci e pugni. Sul posto intervenivano i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Le indagini, tuttora in corso, ricondurrebbero l’evento all’interruzione del rapporto sentimentale avvenuto tra la figlia della denunciante e un congiunto 31enne degli aggressori, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.