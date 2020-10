Cit: ora qualche Comune inizia a sfilarsi, la patata si fa troppo bollente

Novi Ligure – Nell’assemblea dei soci del consorzio dei trasporti del novese (Cit), 3 comuni si sono defilati. Serravalle ha votato contro l’approvazione della valutazione del bilancio e del piano di ristrutturazione, mentre Stazzano e Gavi si sono astenute. L’approvazione dei due documenti è comunque avvenuta grazie agli altri 14 comuni. La mancata unanimità potrebbe però generare problemi al trasporto pubblico. “ Non si comprendono le posizioni dei tre comuni – dice l’amministratore unico del Cit, Silvio Mazzarello – mentre Gavi ha preferito astenersi almeno fino a quando avrà esaminato i contenuti della Legge Madia, non si comprende l’astensione da parte di Stazzano, il cui sindaco non ha fornito spiegazioni. Ancor più grave ritengo sia il voto contrario di Serravalle, che ha un debito di oltre cinquanta mila euro con il Cit e, recentemente, ha deciso di rivolgersi ad altri per il trasporto pubblico, pur facendo parte del consorzio”. Mazzarello ha spiegato poi i problemi di carattere amministrativo che potrebbero subentrare, qualora tutti i comuni non versassero la propria quota, a cominciare dal servizio autobus che rischia di essere drasticamente ridotto. Adesso il capitale è di 433.000 euro. Ora si potrà lavorare per l’ingresso di un socio privato.