Giro d’Italia: partenza di tappa spostata da Morbegno ad Abbiategrasso

Morbegno – Mattina agitata a Morbegno dove era fissata la partenza della 19° tappa del Giro d’Italia che prevedeva un percorso di 258 chilometri fino ad Asti quasi tutti sotto la pioggia: i corridori, rappresentati da Adam Hansen, hanno infatti attuato una sorta di protesta, ma non tutti erano d’accordo, proprio per l’eccessiva lunghezza e le difficili condizioni meteo e, dopo trattative con l’organizzazione, hanno ottenuto un accorciamento sensibile della frazione odierna.

Stamane tutte le operazioni di partenza si sono svolte regolarmente a Morbegno, ma dopo aver simulato un via fittizio, il gruppo si è diretto verso gli autobus delle squadre: i corridori hanno ottenuto di fare un trasferimento di circa 130 chilometri sui vari pullman fino ad Abbiategrasso, dove è stata allestita la nuova partenza per affrontare gli ultimi 124 chilometri del percorso originale.

Se tutto andrà come previsto il Giro, in provincia di Alessandria, dovrebbe arrivare intorno alle quattro del pomeriggio e transitare a Casale alle 16:15, ma molto dipenderà dall’andatura che gli atleti decideranno di tenere. Quindi una variazione da 45 minuti a un’ora rispetto al passaggio annunciato dalla cronotabella: a Fubine alle 16:30, 16:40, a Felizzano 10 minuti dopo e a Masio, e Abazia, poco dopo le 17.