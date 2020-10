Rivalta Bormida – I Carabinieri di Rivalta Bormida, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela di una 43enne, hanno denunciato per minacce, appropriazione indebita e molestie l’ex coniuge 48enne con il quale è in fase di separazione, che le sottraeva dall’interno dell’abitazione monili in oro e, in più occasioni, la minacciava di morte a mezzo WhatsApp.