L’architetto Emanuele Gatti ci ha lasciati: s’è tolto la vita impiccandosi alla caldaia

Alessandria (Andrea Guenna) – L’architetto Emanuele Gatti, 60 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Alessandria, in via Dei Martiri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Molto conosciuto e stimato in città, nel 2017 è stato candidato alle comunali nelle liste di Forza Italia per il consiglio comunale. Si è impiccato al soffitto del suo appartamento presumibilmente fra le 23 di ieri e le tre di stamane. Sarà l’autopsia a stabilirlo. Non è facile per chi lo conosceva bene fare la cronaca del suicidio di Emanuele Gatti. Ma lo voglio fare perché credo gli sia dovuto il ricordo che merita, scritto da chi ha avuto il piacere e l’onore di essere stato suo amico fraterno, nella speranza di rendergli onore. E lo voglio fare anche perché il motivo del suo gesto non è stato insano, ma consapevole perché, risolti i molti problemi che lo affliggevano, sia personali che economici, messa a posto ogni cosa ha spento la luce e si è addormentato per sempre. Ci siamo incontrati il giorno prima e mi aveva detto che le varie grane erano risolte perché aveva vinto una causa civile che gli dava ragione ma era sua madre malata il chiodo fisso. Mi aveva anche detto di voler lavorare da dipendente, anche perché il suo studio di progettazione – uno dei più antichi della città – sono stati dovuti a un gesta resa nei confronti di un destino cinico e baro, ma perché, pur essendo un vincente, era stanco, senza punti di riferimento, senza voglia di andare avanti. Lele era stanco delle ipocrisie di chi prometteva e non manteneva, di chi lo blandiva ma ne parlava male, di oggi si stupisce del suo gesto che è un gesto nobile. Emanuele Gatti, alessandrino purosangue e discendente di una nobile famiglia cittadina, ultimamente si era iscritto alla Lega di Salvini perché, pur essendo da sempre un socialista riformista, amico di Craxi e della sua famiglia, ultimamente credeva nel movimento dello studente universitario di Milano. La sua attività professionale, come molte altre in questo periodo, non era molto florida, ma le spese c’erano, e poi l’amatissima madre sofferente da tempo su una sedia a rotelle da accudire. Aveva da risolvere alcune controversie in merito alla divisione di alcune proprietà fra cui la bella casa in cui abitava al secondo piano – mentre la madre è al terzo – e dove alla fine ha trovato la pace. Prima di questo gesto estremo, aveva combattuto con tutte le forze come un leone, aveva risolto la vicenda della ripartizione della proprietà e a giorni sarebbero arrivati i primi rimborsi. Aveva vinto, le cose erano andate a posto, si è rilassato dopo tanta tensione. Ha fatto due conti, tutto era sistemato e ha pensato di togliere il disturbo. Ha preso una corda, si è appeso alla caldaia e si è lasciato andare. Era tutto finito. Ciao Lele. Tfa.