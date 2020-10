Campionati falcidiati dal Covid19: molte partite rinviate

Alessandria – A causa di giocatori trovati positivi al Covid 19, sono stati rinviati, per questo fine settimana, molti incontri di calcio, dalla serie D alla Seconda Categoria.

In serie D non giocherà l’Hsl Derthona che, al “Coppi”, domani avrebbe dovuto ricevere la visita del Fossano ma nel club cuneese sono stati trovati positivi due giocatori.

Gli altri match rinviati sono: Bra-Vado, Città di Varese-Folgore Caratese, Saluzzo-Sanremese, Sesti Levante-Caronnese.

In Eccellenza stop a Chisola-Canelli, Giovanile Centallo-Olmo e Lucento-Asti.

In Promozione rinviati anche i match di Valenzana Mado e Novese che avrebbero dovuto giocare, rispettivamente, contro Trofarello e Pozzomaina. Si ferma anche l’Arquatese che avrebbe dovuto ricevere la visita del Pro Villafranca e la Gaviese, impegnata sul campo della Santostefanese.

In Prima Categoria, girone B, non si giocheranno Junior Calcio Pontestura-Ce.Ver.Sa.Ma Biella, Valle Cervo Andorno-La Chivasso, Gattinara-Valdilana Biogliese, mentre in Prima Categoria, girone, G, stop a Capriatese-Tassarolo e Solero-Cassano.

In Seconda Categoria, girone H, rinviate Moncalieri-Andezeno, Valfenera-Bistagno Valle Bormida, Nuova Astigiana-Buttiglierese mentre in Seconda Categoria, girone I, saltato il match Sale-Villaromagnano.

Annullato del tutto, infine, il campionato di Terza Categoria.