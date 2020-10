Covid19: l’Alessandria giocherà (forse) cinque ore dopo

Alessandria – Ancora un cambio di orario per l’Alessandria, dalle 15 alle 20:30.

La richiesta arriva dal Pontedera dopo l’esito dei tamponi di ieri che ha accertato alcune positività nel gruppo squadra.

La società toscana, come da regolamento, ha chiesto uno slittamento per permettere di effettuare un secondo giro di esami a tutti ed eventualmente escludere altri elementi e avere il tempo per raggiungere la sede di gara.

Già alla vigilia del turno infrasettimanale tre giocatori del club toscano, fra cui il capitano Caponi, erano stati fermati ma il resto della formazione, staff e dirigenti, era risultato negativo.

Dunque, domani, al Moccagatta, fischio d’inizio alle 20:30.