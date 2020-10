Pallacanestro, Pallavolo, Rugby: Causa Covid variazione nei calendari per le squadre della provincia

Alessandria – L’emergenza Covid 19 ha fatto slittare anche gli inizi dei campionati di pallavolo, pallacanestro e rugby. La pallavolo dovrebbe iniziare il 21 novembre così come la pallacanestro che sarebbe dovuta iniziare il 7 e 8 novembre. Per i campionati di pallacanestro regionale, la C Gold, il nuovo inizio sarà sette giorni dopo, il 29. Nel rugby, per tutti i campionati organizzati dal comitato regionale, C2, Under 18 elite e regionale, Under 16, Under 14, Coppa Italia femminile, la nuova data è il 6 dicembre, che vale anche per le attività amatoriali e di propaganda.