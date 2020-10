Questi napoletani saranno tutti morti, il Covid non perdona

di Maurizio Blondet – De Luca deve stare tranquillo e non preoccuparsi: fra pochi giorni tutti i napoletani che hanno manifestato contro di lui saranno morti. Molti non avevano mascherine, non mantenevano le distanze sociali, sono usciti dopo le 23 nonostante il coprifuoco: quindi la pandemia li falcerà. Riempiranno le terapie intensive e creperanno intubati e proni. Vedrà centinaia di bare con i morti. Tutta la gente che non l’avrebbe più votato, seppellita. Se poi invece i napoletani restano vivi e vegeti, si potrà dire che le restrizioni sempre più draconiane e vessatorie – adesso Conte parla di coprifuoco alle 18 – i distanziamenti, le mascherine, i tamponi, il terrore mediatico, hanno un solo vero scopo: quello ostacolare, ritardare, impedire che la popolazione raggiunga l’immunità di gregge. E superi questa “pandemia” come ha superato tutte le altre della storia, senza tenere popoli sani in prigione. Avverto subito: non si può dire questo. È vietato. È anche pericoloso dirlo, si viene incriminati come negazionisti, che sta divenendo reato. Lo chiedono gli scienziati, gli intellettuali, i ricchi di stato. Mentre infuriavano i disordini a Napoli, nella notte, in non so in quale tv di stato lo scrittore De Carlo spiegava: “È colpa di Zangrillo, perché con le sue asserzioni negazioniste irresponsabili ha fatto credere alla gente che il Covid non esistesse più”. Questa è la narrativa approvata, e questa potete dire. Se il governo è “costretto” ad anticipare il coprifuoco alle 18, è colpa di Zangrillo. Se i giovani quest’estate hanno sgavazzato nella movida diffondendo il contagio è colpa di Zangrillo. I disordini di Napoli sono colpa di Zangrillo. Se fossi io il dottor Zangrillo, comincerei rapidamente a scorre la lista dei Paesi senza accordi di estradizione in cui riparare. Qui sta diventando pericoloso, qui vige la democrazia. L’altra narrativa ammessa: i disordini di Napoli li ha organizzati la Camorra. Lo sostiene Parenzo, quindi è politicamente corretto e sanificato; lo sostiene Il Mattino, quindi si può dire. E mi raccomando: mascherina, tamponi due al giorno, state a casa.