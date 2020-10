Ancora disagi per i pendolari tra Piemonte e Liguria

Ovada – Ci risiamo. Nonostante le Ferrovie avessero promesso la fine dei lavori di manutenzione straordinaria entro l’estate i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Genova non sono stati completati e i pendolari – che prendono il treno tutti i giorni per andare a lavorare o all’università a studiare devono arrangiarsi con mezzi alternativi. Quello in corso è solamente il primo di tre fine settimana (seguiranno 28 e 29 novembre e 5 e 6 dicembre) in cui i viaggiatori delle linee Acqui-Ovada-Genova e Novi-Arquata-Genova dovranno fare i conti con variazioni di orario e trasbordi sui bus per arrivare a destinazione o rientrare verso casa. Rfi avvierà una manutenzione straordinaria a binari e linea di alimentazione del Quadrivio Torbella, vicino a Sampierdarena, come spiegano le Fs, e questo obbligherà a una serie di modifiche alla circolazione.