Da Rotary Club Novi Ligure: donati due sanificatori alle RSA Don Beniamino e La Serenella

Il Rotary Club di Novi Ligure, in collaborazione con il Distretto Rotary 2032, ha donato due sanificatori con soluzioni disinfettanti, alle RSA presenti sul territorio, Don Beniamino e La Serenella. In un momento che si prospetta severo per il controllo sulla diffusione del contagio, aumentare la protezione dei soggetti più a rischio è ritenuto prioritario. Dopo il Laboratorio Analisi dell’Ospedale, grazie a queste attrezzature, si potrà dunque potenziare la sicurezza anche nelle RSA: un significato di estrema importanza, per la tutela sia degli anziani, sia degli operatori. Alla consegna dei due sanificatori, svolta nella Salone di Rappresentanza del Comune, il Sindaco Gian Paolo Cabella e il Vice Sindaco Diego Accili hanno incontrato il Dott. Mario Ristagno per la Residenza Don Beniamino e i Dott. Ennio Mantellini e Mauro Serrao per La Serenella, grati della donazione che sarà fin da subito messa in opera. Alla cerimonia hanno preso parte come rappresentanti del Club Rotary di Novi Ligure, Giannandrea Valletta, Paolo Reppetti e Paolo Sbuttoni. Le due strutture individuate avranno un’arma in più nel garantire igiene e disinfezione per l’attività delle comunità: a loro è stato riconosciuto il risultato ottenuto e il percorso di grande responsabilità che hanno portato avanti, prodigandosi nel rispetto dei rigidi protocolli fin dall’inizio dell’epidemia in primavera. Sostenere l’operatività e la continuità nella qualità dell’erogazione di un servizio così indispensabile per il tessuto sociale novese, significa anche poter tenere acceso e vivo il contatto con le famiglie degli ospiti e promuoverne le visite in struttura, portando sollievo e affetto, sinonimo inestimabile di cura e di qualità della vita per i nostri anziani. La donazione si inserisce nel progetto “Sanificatori per le strutture sanitarie del territorio”, in collaborazione con il Distretto Rotary 2032 (Liguria e basso Piemonte) e grazie ai contributi Rotary Foundation (azione di Gobal Grant). Il sanificatore ambientale disinfection system (EDM) e la relativa soluzione disinfettante, risultano significativamente efficaci in questo periodo di emergenza sanitaria: l’utilizzo della soluzione concentrata ADANTIUM PLUS, notificata all’Istituto Superiore di Sanità Italiano e certificata per la decontaminazione di attrezzature e superfici, con un ruolo inibitorio delle Rnasi, permette di inattivare o comunque di limitare la replicazione virale. La solidarietà da sempre “missione” dei Rotary Club, grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Novi Ligure, esprime questa iniziativa ulteriore a sostegno del territorio e delle famiglie, soprattutto in un momento critico come quello che stiamo vivendo.