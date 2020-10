Due rinforzi per lo Stay O’ Party di Casale

Casale Monferrato – Due nuovi arrivi in casa Stay O’ Party. Sono entrati a far parte della rosa del club calcistico casalese gli attaccanti Luigi Manco e Usman Gbenga Adeyan. Manco, classe 1996, arriva con la formula del prestito dopo aver iniziato la stagione alla Chiavazzese. Nelle scorse due stagioni ha militato nel Santhià, squadra con la quale ha conquistato la vittoria del campionato di Prima Categoria. In passato ha vestito inoltre la maglia del Villanova. Adeyan, italo-nigeriano svincolato nei primi mesi della stagione, approda allo Stay O’ Party dopo aver militato in diverse squadre piemontesi e lombarde di categoria come Borgovercelli, Arona, Pro Settimo Eureka e Robbio e sarà a disposizione già nella gara di oggi, valevole per la quinta giornata di andata del campionato di Promozione girone D, contro la compagine torinese del Cit Turin.