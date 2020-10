Il disastro delle autostrade continua

Genova – I problemi, per le autostrade liguri, non sono finiti in quanto i cantieri aperti sono sempre lì proprio perché per ponti e viadotti, gallerie e barriere laterali i lavori sono ancora da finire. Non se ne può più e, covid o non covid, ciò dimostra che in Italia non funziona niente. Il caos è dovuto alla solita pianificazione sbagliata redatta da chi non sa quel che fa, pur essendo un responsabile della rete autostradale italiana. Ciò perché ha previsto una serie di cantieri sulla base delle prescrizioni del Ministero dei Trasporti al cui vertice c’è un ministro, l’onorevole Demicheli del Pd, che capisce meno di chi non capisce niente. Sul nodo autostradale di Genova e provincia s’è scatenato un autentico uragano di cantieri e di chiusure contemporanee, in netto contrasto con la necessità dettata dalla logica di chiusure solo notturne quando possibile (dalle 22 alle 6), e del mantenimento di una delle due direttrici aperte. Risultato è che la Liguria è praticamente isolata dal Piemonte e dal resto d’Italia sulle direttrici autostradali principali.

Nelle grafiche tratte da Il Secolo XIX la situazione attuale.