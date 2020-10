L’Acqui trionfa e il Castellazzo perde in casa

Alessandria – Una gioia e una delusione, questa domenica, nel campionato di Eccellenza, girone B, settima di andata.

Esulta l’Acqui che all’Ottolenghi ha battuto 4-3 il Vanchiglia. Termali a segno con due gol di Ivaldi, Massaro e Coletti.

Andati sotto, i Bianchi hanno ribaltato il risultato, sono stati riagganciati, e hanno poi piazzato il doppio allungo che vale i tre punti in classifica. La squadra di mister Arturo Merlo sale così al quarto posto a quota undici punti.

Male il Castellazzo caduto in casa contro i torinesi del Cbs Scuola Calcio, attuale capolista del campionato.

Una sola rete degli ospiti, al 13’ del primo tempo, è bastata a chiudere il match contro i Biancoverdi allenati da mister Adamo, autori comunque di una partita di cuore ma sfortunati, che in classifica restano nelle parti basse, a quota sei punti.