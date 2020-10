Terzo Valico: cedimento in galleria, operaio ferito

Fraconalto (Ansa) – Un operaio è rimasto ferito durante dei lavori nella galleria del cantiere del Terzo Valico a Fraconalto (Alessandria). È stato portato in ospedale a Genova in condizioni che, secondo quanto viene riferito, non preoccupano i medici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novi Ligure (Alessandria). Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Liguria dopo l’allarme partito dalla centrale operativa di Genova. L’incidente si è verificato nel corso di scavi per il consolidamento del tunnel: dalla volta si sarebbe staccato un pezzo che ancora non era stato sistemato.