Asti (Ansa) – Un cittadino albanese di 40 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola sparato da un’auto in corsa ad Asti. L’uomo, che abita in città, è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato cinque ore; quindi è stato trasferito in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi. A svolgere le indagini sono i carabinieri del reparto operativo di Asti.