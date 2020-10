Dal Rotary Gavi-Libarna: inaugurazione dell’aula informatica donata dal Rotary Club Gavi-Libarna alla scuola media di Gavi e dedicata al vigile del fuoco Matteo Gastaldo

Il 5 novembre di un anno fa tre Vigili del Fuoco perdevano la vita a causa di un’esplosione dolosa in una cascina a Quargnento. Le vittime sono state Matteo Gastaldo, l’ultimo a essere estratto, 47 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni. I primi due sono originari di Alessandria – in particolare Matteo di Gavi – ed il terzo di Reggio Calabria. Altri due pompieri sono rimasti feriti insieme con un carabiniere.

Dopo il tragico episodio il Rotary Club Gavi-Libarna, anche in considerazione della stima ed affetto che l’intera Città di Gavi nutriva per Matteo, riteneva opportuno essere vicino ai familiari e, d’intesa con loro, si decise di intitolargli un’aula informatica le cui attrezzature il citato Rotary Club avrebbe donato alla Scuola Media di Gavi

La proposta fu condivisa con entusiasmo anche dalla Dirigenza della Scuola e dal Provveditorato che ne autorizzarono il progetto.

Nei mesi successivi il Rotary Club Gavi-Libarna acquistò 24 computer che recentemente sono stati messi in opera nell’aula e donati alla Scuola.

In occasione della ricorrenza di un anno dal tragico incidente alle ore 15,00 di giovedì 5 novembre p.v. si inaugurerà tale aula informatica nella quale, in memoria di Matteo Gastaldo, saranno poste due targhe, una piccola sulla porta dell’Aula ed una più grande all’interno dell’aula stessa.

Matteo Gastaldo ha lasciato la moglie Elisa e la figlia Elena di 10 anni: la figlia quest’anno frequenta la quinta elementare a Gavi ed il prossimo anno si iscriverà alla Scuola Media e, quando frequenterà l’aula informatica, sarà giustamente orgogliosa del Papà che ha perso la vita eroicamente costituendo un esempio per le future generazioni.