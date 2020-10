Alessandria – Il maltempo ha le ore contate. La pioggia si è concentrata sull’alessandrino, e in particolare al confine con la Liguria. Nuvole e piogge resisteranno ancora fino alla giornata di oggi. Questo perché il tempo comincerà a migliorare dalla notte. Ci sarà un abbassamento delle minime al mattino. Per molti giorni sarà previsto tempo soleggiato in tutto il Piemonte, grazie alla presenza di un’area ad alta pressione.