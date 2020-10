In piazza contro le restrizioni, manifestazioni da Nord a Sud

Roma (Agi) – Non risparmia nessuna regione italiana il clima di protesta scattato dopo il nuovo Dpcm, in vigore da oggi, per cercare di contenere l’aumento dei casi di Covid 19. Manifestazioni e cortei, per contestare i decreti del Governo, ma anche quelli delle Regioni e dei sindaci, si registrano ovunque, e in alcune città non sono mancati momenti di tensione e anche scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, come successo a Napoli.

Le crescenti tensioni sociali alimentate dalle nuove restrizioni anti Covid e le proteste di piazza che si registrano in diverse città vengono monitorate con la “massima attenzione” dal Viminale: nessun problema per chi manifesta pacificamente ma assoluta fermezza nei confronti di chi dovesse rendersi protagonista di episodi di violenza. L’obiettivo è quello di intercettare tempestivamente tutti i segnali che possano far pensare all’organizzazione di proteste potenzialmente destinate a degenerare: come da tempo regolarmente accade, un occhio particolare viene riservato in queste ore anche ai social, uno dei canali più usati per organizzare blitz magari con poco preavviso.

In realtà, sin qui – salvo casi isolati, come venerdì notte a Napoli – le manifestazioni delle categorie più colpite dalle restrizioni dell’ultimo Dpcm si sono svolte in modo tranquillo e lo stesso ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sin dall’inizio della crisi ha più volte sottolineato di ritenere del tutto legittimo che chi si sente danneggiato dalla difficilissima congiuntura economica faccia sentire la propria voce. L’importante è che lo faccia nel più rigoroso rispetto delle regole, a cominciare da quelle di prevenzione sanitaria.

La scorsa notte, sempre in Campania, un gruppetto di manifestanti, a Salerno, ha tentato di raggiungere il quartiere “Carmine” in cui abita il governatore, Vincenzo De Luca. Le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa in diversi angoli della città, hanno evitato che potesse accadere, disperdendoli. La protesta era nata in maniera pacifica da oltre un centinaio di esercenti intorno alle 23 in piazza Amendola, nei pressi di Municipio e prefettura, che hanno sfilato in corteo tra le strade del centro cittadino. In via Roma, è stata occupata la carreggiata ed è stato fatto esplodere un grosso petardo.

Momenti di tensione, sempre la scorsa notte, anche a Catania, dove sotto la sede della Prefettura in via Etnea sono state lanciate due bombe carta. Le deflagrazioni non hanno causato alcun ferito, ma hanno fatto scattare uno scontro tra i manifestanti che poi in nottata è rientrato. Nessun contatto tra loro e le forze dell’ordine. L’iniziativa era stata preannunciata da una campagna promossa da giorni sui social network da un anonimo e all’appuntamento si sono presentati in diverse centinaia di persone.

Manifestazione anche a Siracusa, con un corteo, composto da 300 persone, partito da corso Gelone, nel cuore della città, e arrivato in piazza Duomo, sotto la sede del palazzo del Comune. E’ stata una protesta pacifica, non si sono verificati scontri, guardata a vista da un cordone di poliziotti, scesi in strada per evitare problemi di ordine pubblico. Il grosso dei manifestanti era composto da operatori commerciali, ristoratori, gestori di bar, pizzerie e palestre, le categorie maggiormente penalizzate dai provvedimenti per il contenimento del contagio. Iniziative di protesta, nei giorni scorsi e in queste ore, anche a Rimini, Catanzaro, a Bari e in numerose altre città.

A Torino alcune centinaia di tassisti si sono ritrovati all’Allianz Stadium e hanno raggiunto in mattinata piazza Castello, per protestare contro “il mancato sostegno economico” conseguente alla pandemia da Covid-19. Una delegazione di lavoratori é stata accolta in Regione, con i manifestanti che successivamente si sono spostati sotto la prefettura. “Questa protesta é nata spontanemante – dicono i tassisti – senza alcuna sigla sindacale. Siamo fermi e senza aiuti non ce la faremo ad andare avanti. Per non parlare dei rischi che corriamo, in un mestiere che per forza di cose é a contatto con la gente”. A Cosenza in piazza i titolari di palestre e piscine, “fortemente penalizzati da chiusure che non hanno senso”.

La protesta, in catene, della titolare di una palestra a Taranto

A Taranto la titolare di una palestra è da questa mattina incatenata all’ingresso del suo locale. All’esterno della palestra, in viale Magna Grecia, sono esposti alcuni cartelli di protesta. “Grazie presidente Conte per aver cominciato lo sterminio da noi”, si legge su uno dei cartelli. E su altri: “Questo governo sta uccidendo lo sport! Non siamo attività di serie B. La lotta inizia adesso….”. E ancora: “Lo sport è vita. Giù le mani dalle palestre. Spadafora non sei degno di essere ministro dello Sport. Dimettiti!”. All’esterno della palestra sono seduti, in segno di solidarietà con la titolare ma non incatenati, alcuni frequentatori dell’impianto.

Nel pomeriggio altre manifestazioni di commercianti e di cittadini contrari alle nuove restrizioni, a Milano come a Bergamo, a Genova, Avellino, e in altre città. Nel capoluogo della Lombardia, la protesta dei ristoratori è arrivata fin dentro la Prefettura. Come auspicato dai manifestanti che alle 15 si sono radunati davanti palazzo Diotti, il prefetto Renato Saccone ha ricevuto una piccola delegazione per ascoltare le loro richieste. Tra loro Alfredo, del ristorante Al Tronco, che ha spiegato all’AGI: “il problema è che tra la chiusura delle attività alla 18 prevista nel Dpcm e il coprifuoco alle 23 ci sono 5 ore che sono terra di nessuno. E c’è spazio per la criminalità organizzata”. Chiediamo che venga “uniformato il decreto del presidente del Consiglio con l’ordinanza regionale lombarda”. In piazza anche i gestori della sale gioco. I manifestanti, che in tutto erano poche decine, sono partiti da sotto Palazzo Lombardia e hanno bloccato inizialmente via Pola. Si sono poi spostati verso la Stazione Centrale, chiedendo il supporto dei tassisti. Hanno protestato urlando “libertà libertà” e contestando il governo.

E in serata sono in centinaia radunati a Napoli in piazza del Plebiscito. “Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi”, recitano gli striscioni esposti per protestare contro i nuovi provvedimenti anti Covid da parte del governo e della Regione Campania. La platea dei manifestanti è variegata, dai ristoratori, ai titolari dei bar, operatori nel settore turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, persone che hanno perso o stanno perdendo un lavoro sommerso o a tempo determinato. “‘A salute e ‘a prima cosa, ma senza sorde nun se cantano messe”, si legge in altri striscioni. La piazza è presidiata e blindata dalle forze dell’ordine e agenti in tenuta antisommossa. La manifestazione sinora è pacifica e le persone indossano mascherine.

Anche a Lecce, in serata, manifestazione con numerose presenze e momenti di tensione con le forze dell’ordine.