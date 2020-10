Causa Covid cambiano i calendari di Pallavolo, Rugby e Tennis

Alessandria – Lo sport fa i conti con l’ultimo Dpcm che ha imposto parecchie restrizioni in diverse discipline come volley, rugby o tennis.

Dopo un giorno di confronto, le Federazioni stanno intervento. Nel volley, ad esempio, continuano allenamenti e partite anche per la serie C e per quattro categorie giovanili: dall’Under 13 all’Under 19. Stop a gare e allenamenti, invece, per Serie D, Prima, Seconda e Terza Divisione, mentre per Under 12 e Volley S3, il minivolley, sospese le attività in forma individuale, ad eccezione che si svolgano all’aperto.

La Federazione Italiana Rugby ha spostato al 24 gennaio 2021 l’inizio dei campionati per serie A maschile e femminile, serie B e serie C1. Sospesa fino a quella data anche la programmazione agonistica regionale, come C2, con tutte le società della nostra provincia, Under 18 Elite e regionale, Under 16 e Under 14. Fino al 24 novembre, inoltre, allenamenti solo in forma individuale e senza contatto, in tutte le categorie.

Tanto Federvolley, come Federugby stanno valutando anche modifiche alle formule dei campionati, anche tenendo conto della possibilità effettiva di utilizzare gli impianti da parte di molte società.

Situazione complessa per il tennis, dove gli agonisti possono proseguire le attività, al chiuso e all’aperto, mentre per le lezioni, individuali o di piccoli gruppi, massimo quattro, è previsto solo l’utilizzo di un campo all’aperto. Tutti i palloni, anche quelli con aperture laterali, sono equiparati alle palestre e, quindi, off limits.

Molti quesiti anche per quanto concerne le scuole danza: la discriminante “al chiuso” e “all’aperto” sta creando molti problemi e rischia di obbligare la stragrande maggioranza alla chiusura, per la carenza di spazi e per ragioni climatiche.