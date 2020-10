Sgominata una banda di donne nomadi specializzate in furti

Casale Monferrato – Sono state assicurate alla giustizia le componenti della banda di nomadi, anche minorenni, che da un mese compivano furti in città per cui i carabinieri dovevano intervenire più volte a causa di furti a donne anziane e, in un caso accertato, da una rapina impropria ai danni di un negozio di vestiti. I reati erano messi a segno rapidamente e in modo ben organizzato, usando un furgone Fiat Doblò per la fuga, e impiegando per l’esecuzione materiale del reato, anche dei minori. Le indagini iniziavano subito dopo il primo e più grave evento, una rapina impropria, avvenuta il 2 ottobre intorno alle 11:30 quando tre donne, di cui due molto giovani e alcuni bambini, entravano in un negozio di abbigliamento recandosi subito in cabina per provare alcuni vestiti prelevati dagli scaffali, indossandone uno sull’altro sotto i vestiti che avevano quando sono entrate per poi tentare di uscire senza pagare. La titolare del negozio e la commessa cercavano di impedirne l’uscita, ma una delle donne colpiva violentemente ad un braccio la titolare, scappando ed usando il Fiat Doblò per la fuga.

Il secondo furto è stato commesso il 18 ottobre poco prima delle tre del pomeriggio nel parcheggio della Chiesa che si trova a Castagnone di Pontestura (AL), dove una pensionata di 67 anni era derubata del portafoglio che si trovava all’interno della sua auto: due ragazze della banda di nomadi si avvicinavano alla pensionata con la scusa di chiedere una sigaretta mentre prendevano il portafoglio per poi fare perdere le proprie trace fuggendo con solito furgone. Mezzora dopo le stesse donne si rendevano responsabili di un altro furto ai danni di un’altra pensionata di 76 anni, derubata mentre si trovava al mercato di Gabiano, nei pressi della Piazza della Mondina. In questo caso, interveniva prontamente il Comandante della locale Stazione Carabinieri che riusciva a bloccare il Fiat Doblò con a bordo una donna e le due ragazzine che avevano commesso il furto e contemporaneamente recuperava il portafoglio dell’anziana signora. Nello stesso momento, intervenivano sul posto anche le pattuglie delle Stazioni di Ozzano M.to e Ponzano. Al termine del movimentato pomeriggio, i militari delle Stazioni intervenute, raccoglievano le numerose testimonianze, oltre alle immagini delle telecamere dei luoghi dove erano avvenuti i furti. Il materiale investigativo era esaminato dal personale del NOR, che in questo modo ricostruiva nei dettagli il modus operandi di questa banda dedita ai furti ed alle rapine, caratterizzata oltre che dalla velocità nell’esecuzione dei reati, anche per lo sconsiderato impiego di bambini in tenera età.