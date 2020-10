Altri Patrioti a Verona in piazza a gridare “Libertà, Libertà, Libertà” (Video)

Verona – Dopo Bologna, anche Bari, Catania, Terni, Milano, Torino, e tantissime città italiane, anche a Verona il popolo ha manifestato contro Conte e questo governo di tiranni Pd-M5S. Incredibile. Da giorni migliaia di italiani si ritrovano in tutte le piazze d’Italia per chiedere le dimissioni del tiranno, ma i media non ne parlano. Parlano solo degli immigrati che sfasciano le vetrine su mandato dell’estrema sinistra per poi incolpare pacifici manifestanti e inquinare una rivolta che ha un solo obiettivo: libertà dal tiranno.

Ecco l’articolo 13 della nostra Costituzione: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

Migliaia di cittadini in piazza a Verona contro lockdown e governo Conte al grido: "Libertà, libertà, libertà!" Restiamo uniti, scriveremo la storia. #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/WhhrH8pHkF — RadioSavana (@RadioSavana) October 28, 2020