Casale, a Lavagna ancora una sconfitta: Nerostellati al penultimo posto in classifica

Lavagna (Lavagnese 2 – Casale Fbc 1) – Quarta sconfitta in cinque gare per il Casale. A Lavagna, recupero della seconda giornata di serie D girone A che i monferrini non avevano disputato causa maltempo in Liguria, arriva un altro, pesante, ko per i Nerostellati,2-1, ora al penultimo posto in classifica con un solo punto.

Un inizio di torneo davvero da incubo per Poesio e compagni, anche sfortunati dato che la prima rete è stato un autogol di Cintoi.

Ora alla truppa di Buglio servirà davvero rimboccarsi le maniche per capire come raddrizzare una stagione che si sta rivelando complicatissima.

La cronaca.

Al 20′ del primo tempo, su accelerazione dei padroni di casa e cross in area di Tripoli, puntuale l’intervento di Bettoni che evita pericoli maggiori.

Al 24′ occasione enorme per il Casale: sugli sviluppi di una punizione conquistata da Franchini, conclusione di Mullici, a portiere battuto, Basso spazza via. I Nerostellati protestano perché la palla sarebbe stata colpita oltre la linea di porta, ma né arbitro, né assistente sono d’accordo con la lettura degli ospiti.

Il Casale va sotto al 26’: Rovei respinge un tiro insidioso, ma la palla va a sbattere addosso a Cintoi e la deviazione è decisiva e spiazza il compagno.

La squadra di Buglio pareggia al 27′: azione di forza e di qualità di Franchini che apre la retroguardia ligure, tocco a Poesio per il gol dell’ex che rimette il punteggio in equilibrio.

I padroni di casa non ci stanno e trovano la rete del nuovo vantaggio al 40’: buona manovra corale e gran conclusione dal limite di D’Orsi, che infila l’incolpevole Rovei.

Nella ripresa, al 7’, Buglio inserisce M’Hamsi che, un minuto dopo, entra in area e serve Mullici, che segna, ma si alza la bandierina per segnalare una posizione irregolare e l’arbitro annulla il 2-2.

Il Casale prova ad alzare il baricentro, esponendosi a qualche rischio ma senza alternative per recuperare la gara.

Poesio sfiora il pareggio nei minuti finali ma la Lavagnese chiude bene gli spazi e rallenta il gioco dei Nerostellati che al triplice fischio incassano la loro quarta sconfitta in cinque gare. Servirà una scossa,questo è certo. Nell’altro recupero di serie D girone A successo del Legnano, 2-0, sul Gozzano.

Domenica 1 novembre, al ‘Palli’ a porte chiuse, i Neri sfideranno il Città di Varese, ultimo con zero punti. Per i piemontesi sarà già uno spareggio salvezza, da vincere ad ogni costo.

Lavagnese: Boschini, L.Oneto, Orlando, Avellino, G.Basso, Bacigalupo, Cantatore, Alluci, Rovido, D’Orsi (28’st Di Vittorio), Tripoli (37′ Perasso). All.: Nucera.

Casale: Roveri, Nouri, Guida (23’st D’Antoni), Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccollo, Cocola (7’st M’Hamsi). All.: Buglio

Gol: pt 26′ autorete Cintoi, 27′ Poesio, 40′ D’Orsi.