Gli alessandrini protestano con fermezza e sobrietà contro i Dpcm di Conte

Alessandria – Seduti per terra, in silenzio, contro la chiusura anticipata alle diciotto. È #siamoaterra, l’iniziativa di protesta di Confcommercio e Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, andata in scena stamane in Piazza della Libertà ad Alessandria davanti a Palazzo Ghilini, sede della Prefettura, in contemporanea con altre ventuno città italiane, Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Cremona, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Perugia, Pesaro, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Vicenza, Verona, dei ristoratori, stremati e arrabbiati per l’ennesimo Dpcm che ha costretto a chiudere tutto anticipatamente.

All’inizio della protesta è stato suonato il silenzio come monito per le istituzioni. L’emergenza Covid rischia di spazzare via un intero settore.

Presenti anche il sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco, il vicesindaco Buzzi Langhi, gli assessori Roggero, Barosini, Lumiera e Ciccaglioni, il presidente del consiglio comunale Locci, il sindaco di Casale Riboldi e il presidente della Provincia Baldi.

Parole dure da parte del presidente di Ascom, Vittorio Ferrari (nella foto a lato): “Non siamo noi il problema di questi contagi, al contrario possiamo e vogliamo far parte della soluzione. Una cosa è certa, noi non ci arrenderemo mai, siamo alessandrini, siamo mandrogni. Ce l’abbiamo nel sangue. L’aver voglia di lavorare non è una colpa, vogliamo solo che arrivino presto i soldi. Sono molto più sicuri i locali che vengono chiusi, che rispettano i protocolli, di tanti che restano aperti. Non lo trovate paradossale? Ci saranno conseguenze pesantissime. Se non si può lavorare non si può far lavorare”.

Alla fine l’inno di Mameli a dare un po’ di fiducia nella speranza che qualcosa cambi.