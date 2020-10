Grande manifestazione popolare a Bari: governanti, veniamo a prendervi a Roma! (Video)

Bari – Nel tardo pomeriggio di oggi anche nel capoluogo pugliese oggi si è tenuta una manifestazione spontanea, pacifica e rispettosa delle regole di moltissimi patrioti pugliesi che hanno gridato: “Libertà, Libertà, Libertà”, contro il governo dei tiranni Pd e M5S capeggiato da Gengis Kan Giuseppi Conte. Una folla di decine di centinaia di migliaia di italiani stanchi dei lockdown a ripetizione che, secondo alcune indiscrezioni che ci vengono da fonti molto attendibili dei servizi, potrebbero durare fino al 31 luglio 2021. Non se ne può più di una situazione inaccettabile perché il governo scarica sui cittadini le gravissime carenze della sanità pubblica che, contrariamente a quanto scrivono i pennivendoli di Stato (il 90%), non funziona.

Questi patrioti che sono stati immortalati nel video non li paga nessuno; è un esercito di popolo, spontaneo e amante della nostra splendida Italia, pronto a tutto per difenderla insieme al bene più prezioso che abbiamo: la Libertà. Attenti tiranni romani perché come scriveva il Monti: “Cor popolo ce se sbatte sempre er grugno”.

Ecco l’articolo 13 della nostra Costituzione: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.



Spettacolo a Bari, migliaia di cittadini in piazza contro lockdown e governo Conte: "La pazienza è finita. Noi siamo il Popolo, non siamo schiavi. Noi siamo coloro che comandano! Oggi la manifestazione è pacifica, domani forse no. Governo veniamo a prendervi a Roma." #RadioSavana pic.twitter.com/0CDg5z5slS — RadioSavana (@RadioSavana) October 28, 2020