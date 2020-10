Torna l’incubo Covid a Tortona

Tortona – All’ospedale di Tortona scatta la zona rossa, nei locali al piano terra fino a poche settimane fa occupati da Ortopedia, ospita una ventina di pazienti Covid e sono stati attivati cinque letti del reparto di rianimazione per chi ha bisogno della terapia intensiva. La scorsa settimana era stato annunciato che il reparto Covid di 40 letti a Tortona non sarebbe stato utilizzato, vista la riconversione della Clinica Salus di Alessandria in Covid Hospital. “Ho avuto garanzie sul fatto che – dice il sindaco Federico Chiodi (nella foto) – l’ospedale non sarà più utilizzato per la cura esclusiva dei pazienti contagiati, sia dai direttori Galante e Nardi, sia dallo stesso assessore regionali Icardi, sia dal commissario per la gestione delle politiche sanitarie del Piemonte, Carlo Picco. Ma non sarebbe neppure necessario visto che esiste uno specifico piano redatto, su indicazione della Regione, dall’Asl Al che definisce gli scenari emergenziali e in nessuno di questi Tortona sarà ancora Covid hospital. Ovviamente l’evoluzione dello scenario dipende dall’andamento della pandemia. A questo proposito in città risultano 56 persone contagiate, con 26 tortonesi in quarantena e 97 in isolamento fiduciario. Sin dalla fine di Maggio, quando Regione e Asl hanno cominciato a pianificare la riconversione dell’ospedale ci siamo attivati avviando una serie di confronti con le autorità regionali, per ribadire quali fossero le criticità già prima dell’emergenza Covid”.