Un corteo di Patrioti a Bologna grida: Libertà, Libertà, Libertà (Video)

Bologna – Sublime dimostrazione di civiltà e di fermezza dei liberali bolognesi che sfilano in pace per la città contro i Dpcm di Conte che sono inutili, anticostituzionali e liberticidi. Se la Sanità italiana non funziona, non significa che per questo motivo bisogna addossare sugli italiani il disservizio diminuendo la libertà di ciascuno, una Libertà che la Costituzione italiana definisce “inviolabile”. E mentre il corteo grida: “Libertà, Libertà, Libertà” la gente e le Forze dell’Ordine che sono sui marciapiedi applaudono. Uno spettacolo sublime e denso di simboli liberali. Viva l’Italia Libera e Liberale!

Ecco l’articolo 13 della nostra Costituzione: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

Guardare il Video sotto.

Spettacolo a Bologna: migliaia di cittadini in corteo marciano e protestano contro lockdown e governo Conte al grido: "Libertà, libertà, libertà!" In Italia si protesta 24/24. Restiamo uniti, scriveremo la storia. #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/Nhi5qXvJqf — RadioSavana (@RadioSavana) October 28, 2020