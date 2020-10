Causa Covid stop anche al campionato di calcio Primavera

Alessandria – Il campionato di calcio Primavera è già fermo. E, di conseguenza, anche l’Alessandria.

Dopo il, deludente, debutto a Lecco con sconfitta per 3-1 della settimana scorsa, i giovani Grigi avrebbero dovuto affrontare, sabato al CentoGrigio, la Pro Patria, ma il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, dopo essersi confrontato con i presidenti delle due leghe, Paolo Dal Pino per la A e Mauro Balata per la B, ha deciso di sospendere l’attività fino al 24 novembre. Sospesa anche l’attività delle rappresentative. Il presidente del settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci, ha fermato, sempre fino al 24 novembre, anche i campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 per le società di C, lasciando, però, aperta la possibilità di allenamenti nel rispetto dei protocolli. Figc, comitato regionale e delegazioni sono, inoltre, in attesa di precisazioni dalle autorità ministeriali, perché sono contrastanti fra loro le Faq del Governo – Dipartimento dello Sport e quelle del Ministero degli Interni, sulle sedute individuali. Solo dopo questi chiarimenti il Piemonte potrà individuare tempi e modi della possibile ripresa.