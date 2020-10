Detenuto nigeriano stacca un pezzo d’orecchio ad una guardia carceraria e se lo mangia

Campobasso – Orrore nel carcere di Campobasso dove un detenuto nigeriano si è dato al cannibalismo: ha staccato a morsi un orecchio ad un agente e poi lo ha ingoiato. A lanciare l’allarme su Twitter è Francesco Laur, vicepresidente Uspp (Unione sindacali polizia penitenziaria): “Fateli uscire tutti prima che ci mangino vivi. Bonafede Dimettiti”.

Nel video sotto il sindacalista chiede di non perdere altro tempo: “Una vergogna italiana. Il ministero della giustizia non presta attenzione alle aggressioni agli agenti. Chiediamo le dimissioni di Bonfede per inadeguatezza nel suo ruolo”.