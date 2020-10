Il terrorista di Nizza era sbarcato a Lampedusa ai primi di ottobre: prossimo l’incidente diplomatico tra Italia e Francia

Roma – Ormai è confermato: il Governo Conte è indirettamente responsabile di quanto accaduto a Nizza. Brahim, così si chiama il killer islamico di Nizza, colui che ha decapitato due persone e ucciso una terza, è un tunisino sbarcato a Lampedusa: era in Italia il 9 ottobre insieme ad altri 500 de suo gruppo, quasi tutti scappati dal centro di accoglienza (foto a lato). Dopo lo sbarco è stato portato a Bari, identificato e poi lasciato libero. Aveva in tasca il foglio di via rilasciato dalla Croce Rossa. Ora i francesi ci chiedono perché non è stato trattenuto nel centro di identificazione in attesa del rimpatrio. E noi chiediamo alla ministra Lamorgese perché li ha scaricati dopo la crociera con un foglio di via invece di trattenerli e rimandarli indietro. Troppo difficile.