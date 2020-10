In tempo di Covid19 lo Sport ha bisogno di aiuto

Alessandria – “Così lo sport muore”. Questo l’emblematico nome scelto per la manifestazione, organizzata con il supporto del comitato “Ripartiamo dallo sport”, che si svolgerà, nell’assoluto rispetto delle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione del Covid-19, sabato 31 ottobre, alle 11, in diverse piazze italiane tra cui anche piazza della Libertà, ad Alessandria, davanti alla Prefettura. Qui più di 50 società sportive depositeranno un fiore in segno di lutto. “Sarà una manifestazione statica, pacifica e aperta a chiunque supporti lo sport, atleti, gestori, istruttori, clienti dei centri sportivi – scrivono gli organizzatori – ognuno dovrà portare con sé un fiore che sarà depositato, in un punto prestabilito, in segno di lutto per la morte dello sport. Chiunque voglia portare cartelli o striscioni è libero di farlo, ma sempre nel rispetto di tutti”. L’evento è nato dal malcontento cresciuto esponenzialmente dopo l’ultimo Dpcm firmato il 24 ottobre scorso, che ha imposto lo stop a palestre e piscine.