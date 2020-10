Pallavolo: Causa Covid rinviato il campionato di 15 giorni

Acqui Terme – Prosegue la preparazione dell’Arredo Frigo Valnegri di Acqui in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie B1 di pallavolo che dovrebbe partire il 21 novembre, anziché il 7, in seguito al rinvio a data da destinarsi delle prime due giornate deciso dalla FIPAV, Federazione Italiana di Pallavolo. La prima gara, quindi, per le termali, salvo ulteriori rinvii, sarà in Toscana, a Quarrata, in provincia di Pistoia. Il gruppo di ragazze guidato da Ivano Marenco quest’anno ha registrato sei conferme, quattro nuovi volti ed una promozione dal vivaio. Dopo la romana Michela Culiani, a parlare dei suoi primi due mesi ad Acqui è il libero milanese Caterina Fantini, classe 2001, ex CUS Torino (A2). Soddisfatta della realtà acquese, dove sembra essersi integrata perfettamente e che lei stessa ha definito “una grande famiglia”, la giocatrice, parlando degli obiettivi stagionali, ha affermato di non conoscere bene le formazioni avversarie ma che l’Arredo Frigo, nella prossima B1, combatterà in ogni match perché “come si suol dire: la palla è rotonda, quindi qualsiasi, cosa può succedere. Noi dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio. Il bello della pallavolo è anche che ogni partita ha la sua storia quindi non si possono fare subito troppi conti”.