Alessandria – La struttura ospedaliera di Alessandria ha ridefinito, in accordo con la Regione Piemonte, il proprio piano di emergenza interno, insieme ad altre strutture sanitarie del territorio. L’ospedale ha temporaneamente disposto la sospensione delle attività di ricovero ordinario e ambulatoriali non urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid19. Saranno comunque garantite tutte le prestazioni oncologiche e le prestazioni per patologie a rischio.