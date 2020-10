I grandi ospedali italiani hanno il Pronto Soccorso deserto: dov’è l’emergenza?

Abbiamo incorporato un video amatoriale che testimonia come il 28 e 29 ottobre scorso (ieri e l’altro ieri) a Milano, Torino e Genova, sia nel tardo pomeriggio che di sera dopo le 21, le sale d’attesa del Pronto Soccorso erano deserte. Il video è stato effettuato in condizioni di disagio in quanto sono tutti molto attenti a che non si riprendano i Pronto Soccorso e le Sale Attesa. Infatti la signora che ha effettuato questo documento ha avuto qualche problema. Ma allora cosa dice il dottor Galli, dell’ospedale Sacco di Milano (con la sala d’attesa deserta anche lui) secondo il quale stiamo vivendo un’emergenza epocale, in aperta polemica col professor Zangrillo?



Sopra pubblichiamo il resoconto a tutt’oggi 30 ottobre 2020 alle ore 19:00 della Protezione Civile, dal quale si evincono tre dati significativi.