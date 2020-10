È stata una baby gang di immigrati a saccheggiare i negozi a Torino durante la manifestazione di martedì

Torino – Se non abroghiamo i ricongiungimenti familiari – vera minaccia nazionale – tra qualche anno saremo ridotti come la Francia senza però avere la Sùreté francese che non scherza e tiene a bada i facinorosi, cosa che le nostre pur volenterose forze dell’ordine non riuscirebbero a fare per motivi logistici e politici. Scriviamo questo perché, a proposito dei negozi saccheggiati a Torino, c’è una baby gang di immigrati che festeggia su Instagram: “Se non lo fai sapere…”. Passamontagna, risate e due miti: la moda e il denaro. È l’identikit dei giovani componenti della gang che nella serata di lunedì scorso hanno devastato alcune vetrine durante le proteste a Torino.

Dai video saltano fuori nomi e storie. “Se fai una cosa e non lo fai sapere al tuo mondo, ai tuoi followers, non esisti” scrive uno dei giovani. Sono tutti figli di immigrati: quelli di seconda generazione cui il Pd vuole dare la nostra cittadinanza. E che, comunque, anche con l’attuale legge la otterranno se non torniamo allo ius sanguinis.

Come nella tradizione della racaille delle banlieus francesi, che poi magari sgozza infedeli in chiesa, nei filmati ballano sui ritmi del trap: vestiti neri, torso nudo, risate. Un trofeo rubato da Geox. Le foto davanti alla vetrata di Gucci in frantumi. Dito medio alzato nello scatto in posa. Nelle immagini appaiono armati con pistole di plastica e ballano sulle note del trapper francese Kaprio che ha una filosofia di vita e un motto: “La fame è la porta che ti conduce alla ricchezza”, versione in vernacolo della evangelica “La porta è stretta ma il Regno è grande”.

L’altra sera sono partiti coi passamontagna in tasca invece delle mascherine e un unico obiettivo in testa: assaltare i negozi del lusso approfittando delle proteste. Per poi sentirsi ricchi qualche ora. E festeggiare poi su Instagram. Ma se per ora si limitano a spaccare vetrine e saccheggiare qualche negozio del centro camuffandosi tra la folla dei dimstranti, il loro obiettivo vero che intendono mettere a segno sarà quello di saccheggiare casa nostra, la nostra Italia.

Hanno casa ai giardini che sono luoghi di spaccio, simbolo della Torino che fatica a trovare una sua dimensione. Hanno video su youtube, e canzoni che parlano di violenza, di soldi, e “fanculo a tutti”. I video svelano molto. I passamontagna, e le risate. Il saccheggio nel nome della moda vietata se non hai il portafoglio gonfio. Gucci è lo stile di chi con quella musica ha fatto i soldi. Due miti: la moda e il denaro. Lo sono anche Chanel (altra vetrina sfondata nella notte del delirio di Torino) e un po’ anche Vuitton (idem come sopra). Guardi i video e ti si apre un mondo. Saltano fuori nomi e storie. “Se fai una cosa e non lo fai sapere al tuo mondo, ai tuoi followers, non esisti” scrive chi di quel mondo si intende. Rubi? Lo dici. Ti scontri con la polizia? Lo dici. Sul web.

Lo fecero anche i ragazzi di piazza San Carlo, quella banda di ladri che nella primavera di tre anni fa, durante la finale di Champions League, sparò peperoncino sulla folla che guardava la Juve contro il Real in piazza San Carlo, facendo quasi duemila feriti e due morti. Festeggiarono con video su Instagram. Celebrarono un bottino di portafogli e collanine: poche centinaia di euro. Li hanno presi anche per questo.

Quelli dell’altra notte arrivano dallo stesso mondo. Dalle periferie dell’immigrazione. Dagli stessi giardini. E hanno lo stesso sogno: entrare in quel mondo che a loro, senza lavoro, con una stanza nelle case popolari, sembra vietato. La politica non c’ entra. Non c’ entrava neanche il 7 di agosto, quando un gruppo di ragazzi assaltò il tram che attraversa Barriera. Inchiodato in mezzo alla strada. Coi ragazzi – immigrati di seconda generazione – che scalano le fiancate e salgono sul tetto. Paralizzano il traffico. Si filmano. E i video finiscono nella canzone di un altro trapper. Soldi. In disagio sociale. Il mondo di Sfera Ebbasta. I tatuaggi sotto gli occhi. I vestiti e la moda. Allora, in tanti, ridevano boriosi in centro. Ma era già il disagio che diventava musica. Il video era di Yakuza.