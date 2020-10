Motonautica: Ancora sul podio la promessa casalese Oleg Bocca

Casale Monferrato – Un’“esperienza nuova in una stagione anomala diventata occasione per cimentarsi in più categorie”. A parlare è Fabrizio Bocca, padre di Oleg, portacolori del Rainbow Team e giovane promessa casalese della motonautica, che dopo l’esordio nel mondiale Formula 4, sul lago di Viverone, terzo posto a settembre, ha ben figurato anche nel campionato Honda Offshore andato in scena sul lago di Como ad ottobre arrivando terzo. “Un ottimo risultato – ha commentato Fabrizio Bocca – Oleg è stato unanimemente riconosciuto come il dominatore del weekend. Podio monopolizzato dai piloti di domani provenienti dalla Junior (ben due under 18)”. Il giovane Bocca si è anche aggiudicato la medaglia di bronzo del campionato quest’anno disputato in prova unica, nella cornice dei campionati mondiale, europeo ed italiano endurance gruppo B, oltre alle gare internazionali offshore V2 ed aquabike endurance e la leggendaria 71ª Centomiglia del Lario. L’ultimo podio al Lago di Como per Oleg Bocca si somma a quello messo a segno sulle acque di Viverone, nella prima gara dell’italiano Formula Junior Elite con tre leve del Rainbow Team al vertice: Giulio Rimondotto primo, Bocca secondo e terzo Federico Temporin. Per quest’ultima competizione, si attende di conoscere le date dei nuovi appuntamenti.