Travolge con l’auto un cinese in bicicletta che muore poco dopo all’ospedale

Pontecurone – I Carabinieri di Pontecurone e dell’Aliquota Radiomobile di Tortona hanno deferito in stato di libertà per lesioni stradali gravissime un 55enne che, alla guida della propria autovettura, nel percorrere la S.S. 10 a tutto gas, investiva un commerciante cinese di 57 anni di Milano, con pregiudizi di polizia, che stava percorrendo la stessa strada in bicicletta. Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo era trasportato al pronto soccorso di Alessandria, dove era ricoverato in prognosi riservata. Nonostante le cure prontamente prestate, lo stesso decedeva nel tardo pomeriggio successivo. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.